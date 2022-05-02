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Никита БУРДА: «Была вероятность, что могу завершить с футболом»

Защитник «Динамо» – рассказал, как возвращается на свой уровень после двух операций на ахиллах

  • 02.05.2022 15:12
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Никита БУРДА: «Была вероятность, что могу завершить с футболом»
© ФК Динамо. Никита Бурда

27-летний защитник «Динамо» за последние два года перенес две трудные операции, которые могли вообще поставить крест на его карьере. Осенью прошлого года он восстановился после травмы и прошел зимние сборы с первой командой. А потом – началась война.

«Наверное, тот уровень, который у меня до травмы, еще не вернул. Дай бог, это удастся сделать со временем. Все-таки травма была тяжелая, я многое пропустил. Но то, что сейчас у меня есть возможность тренироваться с командой, со своими ребятами, с хорошими футболистами — это большая польза. Через такие тренировки я прибавляю с каждым днем. Конечно, если бы я больше играл за первую команду, процесс бы проходил быстрее. Но если принять во внимание всю совокупность факторов, я рад, что сейчас могу просто играть в футбол и тренироваться, поскольку был период, когда была вероятность того, что вообще мог закончить с футболом», - сказал Никита Бурда.

Источник — ФК Динамо Киев

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