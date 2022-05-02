Никита БУРДА: «Была вероятность, что могу завершить с футболом»

27-летний защитник «Динамо» за последние два года перенес две трудные операции, которые могли вообще поставить крест на его карьере. Осенью прошлого года он восстановился после травмы и прошел зимние сборы с первой командой. А потом – началась война.

«Наверное, тот уровень, который у меня до травмы, еще не вернул. Дай бог, это удастся сделать со временем. Все-таки травма была тяжелая, я многое пропустил. Но то, что сейчас у меня есть возможность тренироваться с командой, со своими ребятами, с хорошими футболистами — это большая польза. Через такие тренировки я прибавляю с каждым днем. Конечно, если бы я больше играл за первую команду, процесс бы проходил быстрее. Но если принять во внимание всю совокупность факторов, я рад, что сейчас могу просто играть в футбол и тренироваться, поскольку был период, когда была вероятность того, что вообще мог закончить с футболом», - сказал Никита Бурда.