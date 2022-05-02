Менеджер: «Бразильцы Шахтера не получают зарплату»

Директор по стратегическому развитию и коммуникациям «Шахтера» Юрий Свиридов рассказал, выплачивает ли клуб зарплаты бразильским легионерам, которые находятся на контракте у «горняков».



- Правда ли, что бразильские легионеры «Шахтера» продолжают ежемесячно получать зарплату?

- Нет, эта информация не соответствует действительности. Бразильские футболисты «Шахтера» не получают зарплату в нашем клубе. Их контракты приостановлены до 30 июня 2022 года директивой ФИФА.



- Что, в таком случае, имел в виду Николини?

- Он говорил о тех футболистах, которые находятся в аренде в других клубах. Но в этом случае, зарплату выплачивает не «Шахтер», а клуб, с которым подписано соглашение об аренде, – сказал Свиридов.



Ранее помощник директора по футболу «Шахтера» Карло Николини утверждал, что легионеры получают зарплату.