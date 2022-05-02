Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Менеджер: «Бразильцы Шахтера не получают зарплату»

Карло Николини не правильно поняли

  • 02.05.2022 14:05
  • 539 просмотров
  • 6 комментариев
Менеджер: «Бразильцы Шахтера не получают зарплату»
© obozrevatel.com. Юрий Свиридов

Директор по стратегическому развитию и коммуникациям «Шахтера» Юрий Свиридов рассказал, выплачивает ли клуб зарплаты бразильским легионерам, которые находятся на контракте у «горняков».  
 
- Правда ли, что бразильские легионеры «Шахтера» продолжают ежемесячно получать зарплату?
- Нет, эта информация не соответствует действительности. Бразильские футболисты «Шахтера» не получают зарплату в нашем клубе. Их контракты приостановлены до 30 июня 2022 года директивой ФИФА.
 
- Что, в таком случае, имел в виду Николини?
- Он говорил о тех футболистах, которые находятся в аренде в других клубах. Но в этом случае, зарплату выплачивает не «Шахтер», а клуб, с которым подписано соглашение об аренде, – сказал Свиридов.
 
Ранее помощник директора по футболу «Шахтера» Карло Николини утверждал, что легионеры получают зарплату.

Источник — FanDay

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Ретро Футбол, 02.05.2022 14:50 (изменен)
    0
    Face Control, 02.05.2022 14:46
    Шпрот, почему ты сегодня такая нервная, как там суркисня из ОП=Ж поживает?
    Результаты выборов последних написать, или сам найдешь?
    Ссылка
    Ретро Футбол, 02.05.2022 14:49
    0
    Face Control, 02.05.2022 14:46
    Шпрот, почему ты сегодня такая нервная, как там суркисня из ОП=Ж поживает?
    Спроси у донецких, которые за них голосовали. Или ты не знал, что именно донецкие провели опзж в парламент?
    Ссылка
    Ретро Футбол, 02.05.2022 14:45
    0
    Face Control, 02.05.2022 14:41
    Так и правильно, за что им её получать, за трусость?
    Ты уже готов жрать свой расиянский паспорт, который ты получил в украинском Крыму?
    Ссылка
    Ретро Футбол, 02.05.2022 14:44
    0
    Они там сами разобраться не могут в своем зоопарке. Один говорит что получают, другой что нет
    Ссылка
    online
    Face Control, 02.05.2022 14:46
    -2
    Ретро Футбол, 02.05.2022 14:45
    Ты уже готов жрать свой расиянский паспорт, который ты получил в украинском Крыму?
    Шпрот, почему ты сегодня такая нервная, как там суркисня из ОП=Ж поживает?
    Ссылка
    online
    Face Control, 02.05.2022 14:41
    -2
    Так и правильно, за что им её получать, за трусость?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 21 года (21+) Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности