Тренер Краматорска не успел уехать из Рубежного до начала ожесточенных боев

Тренер «Краматорска» Александр Мальцев не смог вовремя уехать из родного Рубежного, где сейчас ведутся ожесточенные бои.



Сообщается, что его автомобиль разбомбили и он фактически застрял в этом населенном пункте. Также говорится, что специалист вынужден скрываться от постоянных обстрелов в подвале жилого дома.



В Рубежном на Луганщине продолжаются бои за контроль над городом.

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