Дарио СРНА: «Люди на Азовстали – герои. Надеюсь, они скоро смогут выйти»

Директор «Шахтера» Дарио Срна выразил поддержку защитникам Мариуполя.
«Во-первых, я хотел бы обратиться ко всем людям, которые сегодня на «Азовстали»: они большие герои, они защищают нашу Родину, держат стену, которая не падает, и мы убеждены, что она не упадет.
И мы знаем, что это завод президента нашего клуба Рината Ахметова, но для него самое важное – жизнь человека. Надеемся, что это скоро закончится, люди выйдут из «Азовстали» и будут продолжать жить нормальной жизнью, как они того заслуживают», — сказал Срна.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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