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Сергей Кравченко стал cамым возрастным бомбардиром сезона-2021/22

Самым молодым из голеадоров оказался 18-летний Михаил Хромей

  • 01.05.2022 21:15
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Сергей Кравченко стал cамым возрастным бомбардиром сезона-2021/22
© ФК Черноморец. Сергей Кравченко

В сезоне-2021/22 отметились взятием ворот 9 ветеранов возрастом свыше 33-х лет. Самым старшим из них оказался капитан «Черноморца» Сергей Кравченко, забивший в 18-м туре «Металлисту 1925» в 38 лет 232 дня.

В сыновья одесскому «аксакалу» годится самый молодой из бомбардиров мариуполец Михаил Хромей, открывший свой голевой счет в УПЛ в 18 лет 16 дней. Среди легионеров самым возрастным стал 34-летний хорват Младен Бартулович из «Ингульца», а самым юным - 19-летний ганский форвард «Зари» Рэймонд Овусу.

Самые возрастные бомбардиры сезона-2021/22

Возраст*

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

38 лет 232 дня

Сергей КРАВЧЕНКО

Черноморец

12.12.2021

Металлист 1925 (д)

2:1

36 лет 124 дня

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Минай

21.11.2021

Ингулец (д)

2:2

35 лет 112 дней

Вадим МИЛЬКО

Колос

12.12.2021

Минай (д)

2:1

34 года 357 дней

Младен БАРТУЛОВИЧ

Ингулец

27.09.2021

Черноморец (г)

1:1

34 года 251 день

ЖУНИОР МОРАЕС

Шахтер

11.11.2021

Александрия (г)

2:1

34 года 99 дней

Александр ГЛАДКИЙ

Заря

31.10.2021

Металлист 1925  (г)

6:1

33 года 189 дней

Владимир ЧЕСНАКОВ

Ворскла

20.08.2021

Металлист 1925 (д)

2:0

33 года 175 дней

МАРЛОС

Шахтер

03.12.2021

Львов (д)

6:1

33 года 145 дней

Владимир ЛЫСЕНКО

Колос

12.09.2021

Мариуполь (д)

1:3

* на день последнего гола.

Самые молодые бомбардиры сезона-2021/22

Возраст*

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

18 лет 16 дней

Михаил ХРОМЕЙ

Мариуполь

05.12.2021

Десна (г)

3:3

18 лет 39 дней

Артур МИКИТИШИН

Мариуполь

22.08.2021

Заря (д)

3:4

18 лет 354 дня

Геннадий СУДАКОВ

Шахтер

21.08.2021

Черноморец (г)

3:0

19 лет 78 дней

Богдан ВЬЮННИК

Мариуполь

07.08.2021

Днепр-1 (г)

1:2

19 лет 104 дня

Рэймонд ОВУСУ

Заря

02.08.2021

Ингулец (г)

5:1

19 лет 204 дня

Владислав ВАНАТ

Черноморец

27.08.2021

Александрия (д)

2:2

19 лет 292 дня

Амилькар КОДЖОВИ

Ворскла

11.12.2021

Львов (г)

1:1

* на день первого гола.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

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