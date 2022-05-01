Сергей Кравченко стал cамым возрастным бомбардиром сезона-2021/22

В сезоне-2021/22 отметились взятием ворот 9 ветеранов возрастом свыше 33-х лет. Самым старшим из них оказался капитан «Черноморца» Сергей Кравченко, забивший в 18-м туре «Металлисту 1925» в 38 лет 232 дня.

В сыновья одесскому «аксакалу» годится самый молодой из бомбардиров мариуполец Михаил Хромей, открывший свой голевой счет в УПЛ в 18 лет 16 дней. Среди легионеров самым возрастным стал 34-летний хорват Младен Бартулович из «Ингульца», а самым юным - 19-летний ганский форвард «Зари» Рэймонд Овусу.

Самые возрастные бомбардиры сезона-2021/22

Возраст* Игрок Клуб Дата Соперник Счет 38 лет 232 дня Сергей КРАВЧЕНКО Черноморец 12.12.2021 Металлист 1925 (д) 2:1 36 лет 124 дня Евгений СЕЛЕЗНЕВ Минай 21.11.2021 Ингулец (д) 2:2 35 лет 112 дней Вадим МИЛЬКО Колос 12.12.2021 Минай (д) 2:1 34 года 357 дней Младен БАРТУЛОВИЧ Ингулец 27.09.2021 Черноморец (г) 1:1 34 года 251 день ЖУНИОР МОРАЕС Шахтер 11.11.2021 Александрия (г) 2:1 34 года 99 дней Александр ГЛАДКИЙ Заря 31.10.2021 Металлист 1925 (г) 6:1 33 года 189 дней Владимир ЧЕСНАКОВ Ворскла 20.08.2021 Металлист 1925 (д) 2:0 33 года 175 дней МАРЛОС Шахтер 03.12.2021 Львов (д) 6:1 33 года 145 дней Владимир ЛЫСЕНКО Колос 12.09.2021 Мариуполь (д) 1:3

* на день последнего гола.

Самые молодые бомбардиры сезона-2021/22

Возраст* Игрок Клуб Дата Соперник Счет 18 лет 16 дней Михаил ХРОМЕЙ Мариуполь 05.12.2021 Десна (г) 3:3 18 лет 39 дней Артур МИКИТИШИН Мариуполь 22.08.2021 Заря (д) 3:4 18 лет 354 дня Геннадий СУДАКОВ Шахтер 21.08.2021 Черноморец (г) 3:0 19 лет 78 дней Богдан ВЬЮННИК Мариуполь 07.08.2021 Днепр-1 (г) 1:2 19 лет 104 дня Рэймонд ОВУСУ Заря 02.08.2021 Ингулец (г) 5:1 19 лет 204 дня Владислав ВАНАТ Черноморец 27.08.2021 Александрия (д) 2:2 19 лет 292 дня Амилькар КОДЖОВИ Ворскла 11.12.2021 Львов (г) 1:1

* на день первого гола.