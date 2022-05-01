Сергей Кравченко стал cамым возрастным бомбардиром сезона-2021/22

В сезоне-2021/22 отметились взятием ворот 9 ветеранов возрастом свыше 33-х лет. Самым старшим из них оказался капитан «Черноморца» Сергей Кравченко, забивший в 18-м туре «Металлисту 1925» в 38 лет 232 дня.
В сыновья одесскому «аксакалу» годится самый молодой из бомбардиров мариуполец Михаил Хромей, открывший свой голевой счет в УПЛ в 18 лет 16 дней. Среди легионеров самым возрастным стал 34-летний хорват Младен Бартулович из «Ингульца», а самым юным - 19-летний ганский форвард «Зари» Рэймонд Овусу.
Самые возрастные бомбардиры сезона-2021/22
|
Возраст*
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
38 лет 232 дня
|
Сергей КРАВЧЕНКО
|
Черноморец
|
12.12.2021
|
Металлист 1925 (д)
|
2:1
|
36 лет 124 дня
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Минай
|
21.11.2021
|
Ингулец (д)
|
2:2
|
35 лет 112 дней
|
Вадим МИЛЬКО
|
Колос
|
12.12.2021
|
Минай (д)
|
2:1
|
34 года 357 дней
|
Младен БАРТУЛОВИЧ
|
Ингулец
|
27.09.2021
|
Черноморец (г)
|
1:1
|
34 года 251 день
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Шахтер
|
11.11.2021
|
Александрия (г)
|
2:1
|
34 года 99 дней
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Заря
|
31.10.2021
|
Металлист 1925 (г)
|
6:1
|
33 года 189 дней
|
Владимир ЧЕСНАКОВ
|
Ворскла
|
20.08.2021
|
Металлист 1925 (д)
|
2:0
|
33 года 175 дней
|
МАРЛОС
|
Шахтер
|
03.12.2021
|
Львов (д)
|
6:1
|
33 года 145 дней
|
Владимир ЛЫСЕНКО
|
Колос
|
12.09.2021
|
Мариуполь (д)
|
1:3
* на день последнего гола.
Самые молодые бомбардиры сезона-2021/22
|
Возраст*
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 16 дней
|
Михаил ХРОМЕЙ
|
Мариуполь
|
05.12.2021
|
Десна (г)
|
3:3
|
18 лет 39 дней
|
Артур МИКИТИШИН
|
Мариуполь
|
22.08.2021
|
Заря (д)
|
3:4
|
18 лет 354 дня
|
Геннадий СУДАКОВ
|
Шахтер
|
21.08.2021
|
Черноморец (г)
|
3:0
|
19 лет 78 дней
|
Богдан ВЬЮННИК
|
Мариуполь
|
07.08.2021
|
Днепр-1 (г)
|
1:2
|
19 лет 104 дня
|
Рэймонд ОВУСУ
|
Заря
|
02.08.2021
|
Ингулец (г)
|
5:1
|
19 лет 204 дня
|
Владислав ВАНАТ
|
Черноморец
|
27.08.2021
|
Александрия (д)
|
2:2
|
19 лет 292 дня
|
Амилькар КОДЖОВИ
|
Ворскла
|
11.12.2021
|
Львов (г)
|
1:1
* на день первого гола.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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