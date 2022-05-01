Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

БУРДА: «Луческу хочет, чтобы мы побеждали в благотворительных матчах»

Защитник «Динамо» – о благотворительном турне

  • 01.05.2022 20:46
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БУРДА: «Луческу хочет, чтобы мы побеждали в благотворительных матчах»
© ФК Динамо Киев. Никита Бурда

Защитник «Динамо» Никита Бурда поделился впечатлениями от благотворительного турне команды.

- Какие у тебя впечатления от благотворительного турне в Европе?
- Очень хорошие, поскольку мы играем с сильными командами, а кроме этого, имеем возможность помочь Украине — привлекаем денежные средства, благотворительные взносы в нашу страну, которые направляются на нужды людей, пострадавших от войны. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас все было хорошо, и такие матчи играть не приходилось. Лучше бы наступил мир, и мы могли играть в чемпионате Украины, как раньше.

- На что похожи эти матчи? На официальные, возможно еврокубковые, или чувствуется, что они товарищеские?
- Вне зависимости от статуса матчей — товарищеские они или официальные, настрой у нас всегда максимальный. Играем мы в еврокубках или чемпионате Украины, нас всегда готовят очень серьезно, мы ответственно подходим к поединкам.

- Как настраивает на эти матчи Луческу?
- Очень серьезно, требует максимум. Он хочет чтобы мы побеждали и показывали хорошую игру, качественный футбол, проводили хорошие комбинации — словом, все, как в официальных поединках.

- Как вас принимают в разных городах, на стадионах? Какие слова поддержки от иностранцев, футболистов приходилось слышать?
- Куда бы мы ни приехали, все встречают очень тепло — и болельщики, и футболисты. К ребятам в индивидуальном порядке подходят игроки соперников, спрашивают о ситуации в нашей стране, интересуются подробностями. Все переживают за наших людей, сочувствуют и стараются со своей стороны как-то помочь.

- Повсюду «Динамо» поддерживают украинцы, вынужденно выехавшие за границу. Общались ли с ними?
- Да, конечно. Везде есть наши люди, по возможности мы с ними встречаемся и общаемся во время наших визитов в центры для беженцев. Многие наши люди сейчас за границей, мы также в другой стране, и нам их очень не хватает. Поэтому при любой возможности мы с удовольствием с ними общаемся, узнаем об их историях, стараемся помогать и поддерживать.
 

Источник — ФК Динамо Киев

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