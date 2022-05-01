Сергей Кравченко стал самым старшим участником УПЛ-2021/22

В сезоне-2021/22 приняли участие 10 футболистов в возрасте свыше 35 лет. Самым старшим среди полевых игроков, как и в предыдущем чемпионате, оказался капитан «Черноморца» Сергей Кравченко - 38 лет 232 дня, а среди голкиперов - страж ворот «Шахтера» Андрей Пятов - 37 лет 97 дней.
Компанию ветеранам составили 9 «юнцов» возрастом менее 18 лет. Наиболее молодым стал нападающий «Мариуполя» Даниил Савин - 16 лет 81 день, а среди вратарей - Кирилл Фесюн из «Колоса» - 19 лет 42 дня.
Самые возрастные участники сезона-2021/22
|
Возраст*
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
38 лет 232 дня
|
Сергей КРАВЧЕНКО
|
Черноморец
|
12.12.2021
|
Металлист 1925 (д)
|
2:1
|
37 лет 97 дней
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
03.10.2021
|
Динамо (г)
|
0:0
|
37 лет 38 дней
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Рух
|
11.12.2021
|
Верес (г)
|
1:1
|
36 лет 145 дней
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Минай
|
12.12.2021
|
Колос (г)
|
1:2
|
35 лет 281 день
|
Богдан ШУСТ
|
Ингулец
|
10.12.2021
|
Десна (д)
|
2:1
|
35 лет 212 дней
|
Виталий ГАВРИШ
|
Колос
|
16.10.2021
|
Днепр-1 (г)
|
0:2
|
35 лет 147 дней
|
Александр БАНДУРА
|
Рух
|
24.10.2021
|
Минай (д)
|
2:2
|
35 лет 112 дней
|
Вадим МИЛЬКО
|
Колос
|
12.12.2021
|
Минай (д)
|
2:1
|
35 лет 66 дней
|
Младен БАРТУЛОВИЧ
|
Ингулец
|
10.12.2021
|
Десна (д)
|
2:1
|
35 лет 6 дней
|
Владислав ЛУПАШКО
|
Ингулец
|
10.12.2021
|
Десна (д)
|
2:1
* на день последнего матча.
Самые молодые участники сезона-2021/22
|
Возраст*
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
16 лет 81 день
|
Даниил САВИН
|
Мариуполь
|
18.09.2021
|
Шахтер (г)
|
0:5
|
17 лет 21 день
|
Илья КРУПСКИЙ
|
Ворскла
|
23.10.2021
|
Шахтер (д)
|
0:2
|
17 лет 58 дней
|
Олег СТЕПАНЕНКО
|
Мариуполь
|
18.09.2021
|
Шахтер (г)
|
0:5
|
17 лет 58 дней
|
Олег ФИЛОНОВ
|
Мариуполь
|
18.09.2021
|
Шахтер (г)
|
0:5
|
17 лет 90 дней
|
Владислав ОСТРОВСКИЙ
|
Металлист 1925
|
12.12.2021
|
Черноморец (д)
|
1:2
|
17 лет 152 дня
|
Егор ЯРМОЛЮК
|
Днепр-1
|
31.07.2021
|
Черноморец (д)
|
3:0
|
17 лет 166 дней
|
Даниил УДОД
|
Мариуполь
|
22.08.2021
|
Заря (д)
|
3:4
|
17 лет 246 дня
|
Михаил ХРОМЕЙ
|
Мариуполь
|
23.07.2021
|
Львов (г)
|
1:1
|
17 лет 353 дня
|
Даниил ХРИПЧУК
|
Ворскла
|
27.11.2021
|
Днепр-1 (г)
|
1:5
* на день первого матча.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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