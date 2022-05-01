Сергей Кравченко стал самым старшим участником УПЛ-2021/22

В сезоне-2021/22 приняли участие 10 футболистов в возрасте свыше 35 лет. Самым старшим среди полевых игроков, как и в предыдущем чемпионате, оказался капитан «Черноморца» Сергей Кравченко - 38 лет 232 дня, а среди голкиперов - страж ворот «Шахтера» Андрей Пятов - 37 лет 97 дней.

Компанию ветеранам составили 9 «юнцов» возрастом менее 18 лет. Наиболее молодым стал нападающий «Мариуполя» Даниил Савин - 16 лет 81 день, а среди вратарей - Кирилл Фесюн из «Колоса» - 19 лет 42 дня.

Самые возрастные участники сезона-2021/22

Возраст* Игрок Клуб Дата Соперник Счет 38 лет 232 дня Сергей КРАВЧЕНКО Черноморец 12.12.2021 Металлист 1925 (д) 2:1 37 лет 97 дней Андрей ПЯТОВ Шахтер 03.10.2021 Динамо (г) 0:0 37 лет 38 дней Юрий ПАНЬКИВ Рух 11.12.2021 Верес (г) 1:1 36 лет 145 дней Евгений СЕЛЕЗНЕВ Минай 12.12.2021 Колос (г) 1:2 35 лет 281 день Богдан ШУСТ Ингулец 10.12.2021 Десна (д) 2:1 35 лет 212 дней Виталий ГАВРИШ Колос 16.10.2021 Днепр-1 (г) 0:2 35 лет 147 дней Александр БАНДУРА Рух 24.10.2021 Минай (д) 2:2 35 лет 112 дней Вадим МИЛЬКО Колос 12.12.2021 Минай (д) 2:1 35 лет 66 дней Младен БАРТУЛОВИЧ Ингулец 10.12.2021 Десна (д) 2:1 35 лет 6 дней Владислав ЛУПАШКО Ингулец 10.12.2021 Десна (д) 2:1

* на день последнего матча.

Самые молодые участники сезона-2021/22

Возраст* Игрок Клуб Дата Соперник Счет 16 лет 81 день Даниил САВИН Мариуполь 18.09.2021 Шахтер (г) 0:5 17 лет 21 день Илья КРУПСКИЙ Ворскла 23.10.2021 Шахтер (д) 0:2 17 лет 58 дней Олег СТЕПАНЕНКО Мариуполь 18.09.2021 Шахтер (г) 0:5 17 лет 58 дней Олег ФИЛОНОВ Мариуполь 18.09.2021 Шахтер (г) 0:5 17 лет 90 дней Владислав ОСТРОВСКИЙ Металлист 1925 12.12.2021 Черноморец (д) 1:2 17 лет 152 дня Егор ЯРМОЛЮК Днепр-1 31.07.2021 Черноморец (д) 3:0 17 лет 166 дней Даниил УДОД Мариуполь 22.08.2021 Заря (д) 3:4 17 лет 246 дня Михаил ХРОМЕЙ Мариуполь 23.07.2021 Львов (г) 1:1 17 лет 353 дня Даниил ХРИПЧУК Ворскла 27.11.2021 Днепр-1 (г) 1:5

* на день первого матча.