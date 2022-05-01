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Сергей Кравченко стал самым старшим участником УПЛ-2021/22

Список самых молодых-гвардейцев чемпионата возглавил 16-летний Даниил Савин

  • 01.05.2022 20:30
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Сергей Кравченко стал самым старшим участником УПЛ-2021/22
© ФК Черноморец. Сергей Кравченко

В сезоне-2021/22 приняли участие 10 футболистов в возрасте свыше 35 лет. Самым старшим среди полевых игроков, как и в предыдущем чемпионате, оказался капитан «Черноморца» Сергей Кравченко - 38 лет 232 дня, а среди голкиперов - страж ворот «Шахтера» Андрей Пятов - 37 лет 97 дней.

Компанию ветеранам составили 9 «юнцов» возрастом менее 18 лет. Наиболее молодым стал нападающий «Мариуполя» Даниил Савин - 16 лет 81 день, а среди вратарей - Кирилл Фесюн из «Колоса» - 19 лет 42 дня.

Самые возрастные участники сезона-2021/22

Возраст*

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

38 лет 232 дня

Сергей КРАВЧЕНКО

Черноморец

12.12.2021

Металлист 1925 (д)

2:1

37 лет 97 дней

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

03.10.2021

Динамо (г)

0:0

37 лет 38 дней

Юрий ПАНЬКИВ

Рух

11.12.2021

Верес (г)

1:1

36 лет 145 дней

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Минай

12.12.2021

Колос (г)

1:2

35 лет 281 день

Богдан ШУСТ

Ингулец

10.12.2021

Десна (д)

2:1

35 лет 212 дней

Виталий ГАВРИШ

Колос

16.10.2021

Днепр-1 (г)

0:2

35 лет 147 дней

Александр БАНДУРА

Рух

24.10.2021

Минай (д)

2:2

35 лет 112 дней

Вадим МИЛЬКО

Колос

12.12.2021

Минай (д)

2:1

35 лет 66 дней

Младен БАРТУЛОВИЧ

Ингулец

10.12.2021

Десна (д)

2:1

35 лет 6 дней

Владислав ЛУПАШКО

Ингулец

10.12.2021

Десна (д)

2:1

* на день последнего матча.

Самые молодые участники сезона-2021/22

Возраст*

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

16 лет 81 день

Даниил САВИН

Мариуполь

18.09.2021

Шахтер (г)

0:5

17 лет 21 день

Илья КРУПСКИЙ

Ворскла

23.10.2021

Шахтер (д)

0:2

17 лет 58 дней

Олег СТЕПАНЕНКО

Мариуполь

18.09.2021

Шахтер (г)

0:5

17 лет 58 дней

Олег ФИЛОНОВ

Мариуполь

18.09.2021

Шахтер (г)

0:5

17 лет 90 дней

Владислав ОСТРОВСКИЙ

Металлист 1925

12.12.2021

Черноморец (д)

1:2

17 лет 152 дня

Егор ЯРМОЛЮК

Днепр-1

31.07.2021

Черноморец (д)

3:0

17 лет 166 дней

Даниил УДОД

Мариуполь

22.08.2021

Заря (д)

3:4

17 лет 246 дня

Михаил ХРОМЕЙ

Мариуполь

23.07.2021

Львов (г)

1:1

17 лет 353 дня

Даниил ХРИПЧУК

Ворскла

27.11.2021

Днепр-1 (г)

1:5

* на день первого матча.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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