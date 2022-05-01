Приходько выиграл оба разряда на соревнованиях в Турции

Украинский теннисист Олег Приходько стал победителем 15-тысячника в Турции в одиночном и в парном разряде.
Анталья. Финал одиночного разряда
Олег Приходько (Украина) – Пабло Ламас Руис (Испания) – 6:2, 6:4
Анталья. Финал парного разряда
Олег Приходько (Украина) / Илья Сницарь (Молдова) – Иржи Барнат / Филип Дуда (оба – Чехия) – 6:3, 6:3
Источник — Sport.ua
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