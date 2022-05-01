18-летний Белинский выиграл дебютный профессиональный титул

Украинский теннисист Вячеслав Белинский стал победителем грунтового турнира ITF M25 в Хорватии.
В матче за титул украинец переиграл шестого сеяного Рудольфа Моллекера из Германии.
Сплит. Финал
Вячеслав Белинский (Украина) – Рудольф Мёллекер (Германия) – 6:2, 6:3
На пути к титулу Вячеслав отдал всего один сет.
Отметим, что это был первый финал Белинского на взрослом уровне.
Источник — Sport.ua
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Олег Приходько також сьогодні виграв титул на турнірі в Aнталії ITF M15, навіть цілих два титула в одиночному та парному розрядах. Сьогодні буй його третій фінал в цьому сезоніі на турнірах ITF. Два попередніх йому не влалось виграти. Чому немає новин з цього приводу?
Олег Приходько також сьогодні виграв титул на турнірі в Aнталії ITF M15, навіть цілих два титула в одиночному та парному розрядах. Сьогодні буй його третій фінал в цьому сезоніі на турнірах ITF. Два попередніх йому не влалось виграти. Чому немає новин з цього приводу?
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