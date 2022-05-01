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18-летний Белинский выиграл дебютный профессиональный титул

Вячеслав стал победителем 25-тысячника в Хорватии

  • 01.05.2022 14:55
  • 749 просмотров
  • 6 комментариев
18-летний Белинский выиграл дебютный профессиональный титул
© ФТУ. Вячеслав Белинский

Украинский теннисист Вячеслав Белинский стал победителем грунтового турнира ITF M25 в Хорватии.
 
В матче за титул украинец переиграл шестого сеяного Рудольфа Моллекера из Германии. 
 
Сплит. Финал
Вячеслав Белинский (Украина) – Рудольф Мёллекер (Германия) – 6:2, 6:3
 
На пути к титулу Вячеслав отдал всего один сет.
 
Отметим, что это был первый финал Белинского на взрослом уровне.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 01.05.2022 15:02
    +5
    Ой, молодец! Будущая надежда нашего украинского тенниса!
    Ссылка
    online
    Bromma, 01.05.2022 15:23
    +2
    Молодець! Після цієї перемоги підніметься в рейтингу з >1000 в 7-му сотню!
    Олег Приходько також сьогодні виграв титул на турнірі в Aнталії ITF M15, навіть цілих два титула в одиночному та парному розрядах. Сьогодні буй його третій фінал в цьому сезоніі на турнірах ITF. Два попередніх йому не влалось виграти. Чому немає новин з цього приводу?
    Ссылка
    online
    Александр Ад, 01.05.2022 15:21
    +2
    Славко мо-ло-дець!Бажаю тобі удачі та успхів,!Ми так зачекалися перемог від українських тенісістов на турнірах АТП
    Ссылка
    online
    Spectra, 01.05.2022 15:25
    +1
    Bromma, 01.05.2022 15:23
    Молодець! Після цієї перемоги підніметься в рейтингу з >1000 в 7-му сотню!
    Олег Приходько також сьогодні виграв титул на турнірі в Aнталії ITF M15, навіть цілих два титула в одиночному та парному розрядах. Сьогодні буй його третій фінал в цьому сезоніі на турнірах ITF. Два попередніх йому не влалось виграти. Чому немає новин з цього приводу?
    Приходько 2 турнира играл с россиянином, наверное и за этого и нет новости!
    Ссылка
    online
    Bromma, 01.05.2022 15:55
    0
    Spectra, 01.05.2022 15:25
    Приходько 2 турнира играл с россиянином, наверное и за этого и нет новости!
    Цікаво. Це відміняє його заслуги в одиночному розряді по ходу цього турніра, на шляху якого він здолав росіянина 6:0 6:1!? Титул в парному розряді вчора він виграв з молдаванином. Не слідкую за парниками, а тепер перевірив інформацію, що в квітні два турніри він зіграв з росіянином в парі. Чому новини пишуть про Маліновського, коли він в одній команді грає з Міранчуком!?
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    online
    Володимир Коваленко, 01.05.2022 15:30
    0
    Давно пора ! Але це ще не лаври .
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