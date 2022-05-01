Марта Костюк – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первого мая украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) продолжит борьбу на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
Во втором круге основы украинка сразится против Эммы Радукану из Великобритании (№11 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Фернандес – Тайхман. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, победила украинка.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Ангелины Калининой (№37 WTA) или Гарбинье Мугурусы (№9 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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