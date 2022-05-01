Ангелина Калинина – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первого мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№37 WTA) продолжит борьбу на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
Во втором круге основы украинка сразится против Гарбинье Мугурусы из Испании (№9 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Андрееску – Коллинс. Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Марты Костюк (№60 WTA) или Эммы Радукану (№11 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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