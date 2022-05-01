Барселона и Лион вышли в финал женской Лиги чемпионов

В субботу состоялись ответные матчи женской Лиги чемпионов.

«Вольфсбург» на своем поле обыграл «Барселону» со счетом 2:0, но гостевое поражение со счетом 1:5 не позволило немецкой команде выйти в финал.

«Лион» в гостевой встрече обыграл ПСЖ со счетом 2:1 (в первом поединке победа также осталась за «Лионом» – 3:2).

Таким образом, в решающем противостоянии женской Лиги чемпионов встретятся «Барселона» и «Лион».