Барселона и Лион вышли в финал женской Лиги чемпионов

В субботу состоялись ответные матчи женской Лиги чемпионов.
«Вольфсбург» на своем поле обыграл «Барселону» со счетом 2:0, но гостевое поражение со счетом 1:5 не позволило немецкой команде выйти в финал.
«Лион» в гостевой встрече обыграл ПСЖ со счетом 2:1 (в первом поединке победа также осталась за «Лионом» – 3:2).
Таким образом, в решающем противостоянии женской Лиги чемпионов встретятся «Барселона» и «Лион».
Источник — Sport.ua
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