Георгий БУЩАН: «Мне все равно, как завершился сезон»

Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан верит в победу Украины в войне с рашистами.

«24 февраля для всех остановилось время. Мы все ждем нашей победы. Очень благодарны нашим ВСУ и теробороне. Каждый день есть внутренняя тревога, но мы уверены в нашей победе. Если честно, мне все равно, как завершился сезон. Главная наша цель, чтобы скорей завершилась война.

В составе сборной Украины мы сделаем все, чтобы победить».