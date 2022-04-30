ФОТО. Андрей Ярмоленко передал Чернигову машину скорой помощи

Вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко передал своему родному городу Чернигов машину скорой помощи и гуманитарный груз.
Во время вторжения российских войск враг не сумел взять Чернигов, однако город серьезно пострадал от обстрелов.
Ранее было известно, что Ярмоленко помогал тем, кто защищал город, а также перевел на счета ВСУ около трех миллионов гривен.
Источник — Sport.ua
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