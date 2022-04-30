Бенфика без Яремчука добыла победу в матче чемпионата Португалии

«Бенфика» в матче чемпионата Португалии обыграла «Маритиму» со счетом 1:0. Украинский форвард Роман Яремчук провел встречу на лавке запасных.

Орлы за два тура до конца занимают третье место и отстают от 2-го «Спортинга» на 5 пунктов. При этом у соперника матч в запасе.

Чемпионат Португалии. 32-й тур

Маритиму - Бенфика 0:1

Гол: Нуньес, 2