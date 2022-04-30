Источник: Луческу сейчас не планирует покидать Динамо

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что позвонил Мирче Луческу и уточнил по поводу информацию об интересе к тренеру «Динамо» со стороны «Фенербахче».
Луческу ответил, что не собирается покидать киевскую команду и надеется, что сезон 2022/23 в украинском футболе все-таки начнется.
Возможность начала нового сезона зависит от развития ситуации в войне Украины против россии.
Источник — Циганик LIVE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.