Источник: Луческу сейчас не планирует покидать Динамо

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что позвонил Мирче Луческу и уточнил по поводу информацию об интересе к тренеру «Динамо» со стороны «Фенербахче».

Луческу ответил, что не собирается покидать киевскую команду и надеется, что сезон 2022/23 в украинском футболе все-таки начнется.

Возможность начала нового сезона зависит от развития ситуации в войне Украины против россии.