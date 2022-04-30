Владислав ВАНАТ: «Голы хочу посвятить военным, которые защищают Украину»

В благотворительных поединках против дортмундской «Боруссии» и загребского «Динамо» молодой форвард «Динамо» забил четыре мяча.

– Ты забил два мяча «Боруссии», затем также дважды отличился в матче с загребским «Динамо». Какие чувства испытывал, возможно, посвящал кому-то свои голы?

– Хотел бы посвятить эти забитые мячи военным, которые защищают нашу страну от агрессора. Благодаря им Украина продолжает существовать, и после войны и нашей победы она станет только лучше.

– Первую часть сезона ты провел в аренде в «Черноморце» - сыграл 17 игр в УПЛ и забил 3 мяча. Как оценишь для себя этот период в профессиональном плане?

– В принципе, сложный период, адаптация к взрослому футболу. Считаю, могли сыграть лучше, но поскольку у нас молодая команда, без особого опыта, то допустили много ошибок, которые стоили нам очков, и завершили первую часть сезона не на том месте, на котором могли быть.