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АПЛ. Ливерпуль минимально обыграл Ньюкасл и вышел на первое место

Команда Юргена Клоппа обошла «Ман Сити» в турнирной таблице, но манкунианцы имеют игру в запасе

  • 30.04.2022 16:25
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  • 1 комментарий
АПЛ. Ливерпуль минимально обыграл Ньюкасл и вышел на первое место
© Getty Images/Global Images Ukraine

Программу 35-го тура английской Премьер-лиги открыл поединок между «Ньюкаслом» и «Ливерпулем».

Команда Юргена Клоппа одержала минимальную победу благодаря голу Наби Кейта на 19-й минуте матча.

Чемпионат Англии. 35-й тур

«Ньюкасл» – «Ливерпуль» – 0:1
Гол: Кейта, 19 (0:1).

«Ньюкасл»: Дубравка, Крафт (Мерфи, 85), Шер (Ласселс, 61), Берн, Таргетт, Шелви, Бруно Гимараэш, Уиллок (Вуд, 67), Альмирон, Сен-Максимен, Жоэлинтон.

«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер (Тьаго Алькантара, 78), Хендерсон (Фабиньо, 69), Кейта, Мане (Салах, 69), Жота, Диас.

«Ливерпуль» возглавил турнирную таблицу АПЛ, набрав 82 очка. У позади идущего «Манчестер Сити» на 2 балла меньше и матч в запасе.

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    veter, 30.04.2022 16:39
    +2
    Ну хоть 5 часов побудут первыми.)
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