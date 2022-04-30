АПЛ. Ливерпуль минимально обыграл Ньюкасл и вышел на первое место

Программу 35-го тура английской Премьер-лиги открыл поединок между «Ньюкаслом» и «Ливерпулем».
Команда Юргена Клоппа одержала минимальную победу благодаря голу Наби Кейта на 19-й минуте матча.
Чемпионат Англии. 35-й тур
«Ньюкасл» – «Ливерпуль» – 0:1
Гол: Кейта, 19 (0:1).
«Ньюкасл»: Дубравка, Крафт (Мерфи, 85), Шер (Ласселс, 61), Берн, Таргетт, Шелви, Бруно Гимараэш, Уиллок (Вуд, 67), Альмирон, Сен-Максимен, Жоэлинтон.
«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер (Тьаго Алькантара, 78), Хендерсон (Фабиньо, 69), Кейта, Мане (Салах, 69), Жота, Диас.
«Ливерпуль» возглавил турнирную таблицу АПЛ, набрав 82 очка. У позади идущего «Манчестер Сити» на 2 балла меньше и матч в запасе.
Источник — Sport.ua
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