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Мадрид. Ястремская уступила Боузковой во втором круге

Даяна проиграла чешке в трех сетах, не реализовав матчбол во второй партии

  • 30.04.2022 16:27
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  • 3 комментария
Мадрид. Ястремская уступила Боузковой во втором круге
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№92 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
 
Во втором круге основы украинка, которая успешно преодолела квалификацию, проиграла Марии Боузковой из Чехии (№77 WTA). 
 
Мадрид. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Мария Боузкова (Чехия) – 6:3, 6:7(3), 1:6

При счете 6:5 во второй партии Даяна имела матчбол на своей подаче. Во время розыгрыша атаковала по линии, но мяч попал в минимальный аут.
 
В следующем раунде Боузкова сыграет против Нурии Паррисас-Диас (№52 WTA) или Екатерины Александровой (№45 WTA).

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Александр Ад, 30.04.2022 16:32
    +3
    і знову купа простих помилок в 2 і 3 сетах та програш самой собі...
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    online
    Aleks , 30.04.2022 16:42
    0
    Чешка за всю игру только 6 ошибок допустила, с такими теннисистками Даяна плохо играет.
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    online
    Spectra, 30.04.2022 16:34
    0
    Впрочем ничего! Типичная Даяна, которая играет само собой, и за чего и проиграла. Чешка просто отбивала все мячи, а на подаче на матч, ещё и повезло, особенно при счёте ровно, когда трос помог. Сетка была халявная можно было и до 1/2 заскочить. Но самое главное что это её не первое поражения, в этом стиле, так что расстраиваться не стоит!
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