Мадрид. Ястремская уступила Боузковой во втором круге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№92 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
Во втором круге основы украинка, которая успешно преодолела квалификацию, проиграла Марии Боузковой из Чехии (№77 WTA).
Мадрид. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Мария Боузкова (Чехия) – 6:3, 6:7(3), 1:6
При счете 6:5 во второй партии Даяна имела матчбол на своей подаче. Во время розыгрыша атаковала по линии, но мяч попал в минимальный аут.
В следующем раунде Боузкова сыграет против Нурии Паррисас-Диас (№52 WTA) или Екатерины Александровой (№45 WTA).
Источник — Sport.ua
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