Мадрид. Ястремская уступила Боузковой во втором круге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№92 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.



Во втором круге основы украинка, которая успешно преодолела квалификацию, проиграла Марии Боузковой из Чехии (№77 WTA).



Мадрид. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – Мария Боузкова (Чехия) – 6:3, 6:7(3), 1:6

При счете 6:5 во второй партии Даяна имела матчбол на своей подаче. Во время розыгрыша атаковала по линии, но мяч попал в минимальный аут.



В следующем раунде Боузкова сыграет против Нурии Паррисас-Диас (№52 WTA) или Екатерины Александровой (№45 WTA).