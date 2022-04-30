Белинский пробился в финал 25-тысячника ITF в Хорватии

Украинский теннисист Вячеслав Белинский вышел в финал турнира ITF M25 в Хорватии.



В полуфинальной встрече украинец переиграл четвертого сеяного Алдина Шеткича из Боснии и Герцеговины.



Сплит. Полуфинал

Вячеслав Белинский (Украина) – Алдин Шеткич (Босния и Герцеговина) – 6:2, 7:6(8)



В матче за титул Вячеслав сразится против шестого сеяного Рудольфа Моллекера из Германии.