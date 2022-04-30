Белинский пробился в финал 25-тысячника ITF в Хорватии

Украинский теннисист Вячеслав Белинский вышел в финал турнира ITF M25 в Хорватии.
В полуфинальной встрече украинец переиграл четвертого сеяного Алдина Шеткича из Боснии и Герцеговины.
Сплит. Полуфинал
Вячеслав Белинский (Украина) – Алдин Шеткич (Босния и Герцеговина) – 6:2, 7:6(8)
В матче за титул Вячеслав сразится против шестого сеяного Рудольфа Моллекера из Германии.
Источник — Sport.ua
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