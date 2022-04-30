Даяна Ястремская – Мария Боузкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№92 WTA) продолжит борьбу на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде
Во втором круге основы украинка, которая успешно преодолела квалификацию, сразится против Марии Боузковой из Чехии (№77 WTA). Начало в 13:50 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Нурии Паррисас-Диас (№52 WTA) или Екатерины Александровой (№45 WTA).
Источник — Sport.ua
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