КРИВЦОВ: «С радостью присоединюсь к сборной, но пока что восстанавливаюсь»

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов рассказал о своем восстановлении после травмы и поделился мнением по поводу войны в Украине:

– Сергей, ваша семья уже второй раз переживает российскую агрессию, когда приходится оставить свой дом и уехать. Могли представить, что это повторится?

– Нет, конечно, мы к этому не были готовы, не думали об этом и не верили до последнего в такой исход ситуации. Они второй раз разрушили нашу жизнь, выгоняют нас из нашего дома. Но сегодня я на 100 процентов верю в нашу победу – это просто дело времени. Хочу вернуться и вернусь в Украину, где дальше буду жить со своей семьей.

– Ты недавно присоединился к «Шахтеру». Как поддерживал физическую форму и где находился?

– Первые дни войны мы пробыли в Киеве, жили в паркинге, в буквальном смысле, даже не поднимались наверх в квартиру. Потом приняли решение, что нужно детей вывозить, ведь в первую очередь страшно за их жизни. Не хотели, чтобы они видели эти взрывы, весь тот ужас. Мы приехали в Бухарест, я выехал с семьей, так как я многодетный отец. Там занимался, восстанавливался. 26 февраля должен был сделать повторный КТ-снимок, но из-за военных действий не смог пройти медобследование, сам тренировался, закачивал ноги и руки. Сейчас прибыл в расположение клуба, доктора сказали, что я в хорошей физической форме, и просто необходимо время для адаптации голеностопа, после чего буду тренироваться. Я уже начал бегать со сменой направлений. Думаю, еще неделя-полторы, и буду полностью готов.

– То есть к сборной уже присоединишься?

– Ну, к сборной в самом начале, наверное, нет. Мы уже с Александром Васильевичем Петраковым переговорили, если я восстановлюсь и нужен буду сборной, то, конечно же, с радостью присоединюсь. Но пока что я восстанавливаюсь.

– Почти полтора месяца с начала войны ты не видел одноклубников. Что почувствовал, когда снова с ними встретился?

– Периодически списывались, у нас появилось очень много групп, мы создали несколько фондов помощи. Так что связь держали, но все равно я скучал. Мы с женой как-то занимались английским языком, и учитель спросил о том, чего мы сейчас хотим больше всего, и я сказал, что хочу присоединится к команде, увидеть ребят, тренерский штаб – всех. Потому что очень соскучился...

– Как сейчас тренерский штаб поддерживает вас, украинцев?

– Очень хорошо. Они показали, что преданы «Шахтеру», преданы Украине. Они остались с командой, приехали сюда – за это им только респект.

– К команде присоединились еще Манор Соломон и Марлон. Как оценишь поступок легионеров?

– В принципе, мы сейчас здесь находимся не на обязательном сборе, поэтому, если ребята где-то имеют игровую практику, получают возможность тренироваться, я их ни в коем случае не осуждаю, что они приняли такое решение. Сейчас такая ситуация, что не нужно никого винить. Легионеры пережили непростой период в своей жизни – оказались в чужой стране под взрывами бомб. Им нужно психологически восстановиться, побыть с семьями.

– Возвращаясь к теме сборной, как ты считаешь, каковы шансы у Украины против Шотландии?

– Думаю, наши шансы очень высоки, как были такими и до войны. Уже «Динамо» приличное количество дней проводит на сборах, «Шахтер» сейчас тоже провел хорошие сборы. Это базовые клубы для нашей сборной, и сейчас все ребята, насколько я вижу, в хорошей форме.

– Как тебе в целом идея проводить благотворительные матчи? Как эти игры сказываются на форме игроков?

– В первую очередь, конечно, эти матчи нужны, чтобы помочь Украине. Но в то же время здесь можно «убить двух зайцев»: и помочь, и самому форму набрать через игры. Это будет гораздо полезнее, чем ребята просто сидели бы в Украине и ничем не помогали.

– Сможем ли мы увидеть сборную Украины в Катаре?

– Конечно, надеюсь на это. Я ни разу не был в Катаре, надеюсь, будет повод там побывать.

– Что для игроков станет дополнительной мотивацией в этих матчах сборной?

– В первую очередь мы не должны ударить в грязь лицом. Так, как наши воины сражаются, и мы должны быть на уровне с ними и в это нелегкое время принести радость нашим болельщикам, жителям Украины.

– Как считаешь, какой будет Украина после нашей победы?

– Украина будет еще сильнее, будет целостной европейской страной.