Защитник Челси Джеймс – долгосрочная цель Реала

«Реал» ищет усиление правого фланга обороны. В шорт-листе кандидатов находится защитник «Челси» Рис Джеймс.
Представители «Реала» активно следят за 22-летним англичанином. Однако его переход планируется только на лето 2023 года.
В нынешнем сезоне на счету Джеймса 6 голов и 7 ассистов в 33 матчах за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость защитника оценивается в 55 миллионов евро.
Источник — Goal.com
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