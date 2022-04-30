Манчестер Сити может потерять двух защитников на матч с Реалом

Сегодня, 30 апреля «Манчестер Сити» в 35-м туре АПЛ на выезде сыграет с «Лидсом». Вчера на предматчевой пресс-конференции наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сообщил о травмах двух защитников – Кайла Уокера и Джона Стоунза:

«Уокер травмирован. Не знаю до конца ли сезона, но сейчас он восстанавливается. Трудная ситуация для всех нас, но особенно для него. Я не могу из-за этого не беспокоиться, однако должен думать также и о других игроках. Что касается Стоунза, то его завтра точно не будет. Посмотрим, восстановится ли он к среде».

В среду, 4 мая «Манчестер Сити» проведет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Реала».