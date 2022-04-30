ДИКИЙ: «Клубы УПЛ в других чемпионатах? Такого предложения не поступало»

Исполнительный директор УПЛ прокомментировал информацию о том, что украинские клубы могут выступать в следующем сезоне в других чемпионатах:

«Лично к нам такого предложения не поступало. На общем собрании клубов УПЛ, состоявшемся 26 апреля, все поддержали инициативу, что вновь созданная рабочая группа отработает все возможные варианты развития событий. Не исключено, что этот вариант будет обсуждаться.

Рабочая группа до 6 мая соберет все вопросы и пожелания клубов, которые нужно будет изучить. В конце мая или начале июня мы планируем собраться и уже очно обсудим все моменты».