Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Благодійний матч Динамо Київ — Динамо Загреб відбувся за підтримки FAVBET

Гра в Загребі завершилась в нічию з рахунком 2:2

  • 30.04.2022 09:03
  • 93 просмотра
  • 0 комментариев
Благодійний матч Динамо Київ — Динамо Загреб відбувся за підтримки FAVBET

У четвер, 28 квітня, на стадіоні "Максимір" у Загребі в рамках європейського благодійного турне "Матч за Мир! Зупинимо Війну!" відбувся матч київського Динамо з чинним чемпіоном Хорватії – загребським Динамо з рахунком 2:2.

Міжнародна Entertainment компанія FAVBET, філіали якої знаходяться як в Києві, так і в Загребі, виразила підтримку команді та українцям. Кожен українець мав змогу відвідати матч безкоштовно. Додатково, FAVBET виділила 120 білетів на центральній трибуні для українських переселенців. Весь прибуток від квитків призначений для київського клубу, який перерахує кошти українським біженцям. 

 

Для всіх вболівальників, які прийшли підтримати команду у цей непростий час, компанія підготувала футболки та прапори з українською символікою та лозунгом “Stop the War”. Після закінчення матчу команда “Динамо Київ” сфотографувалась з переселенцями та висловила їм підтримку. 

Всі виручені кошти будуть відправлені на рахунок Міністерства соціальної політики для вирішення гуманітарних проблем через воєнну агресію Росії проти України.

Кияни провели вже п'ять благодійних матчів в рамках турне за мир. Перші два виграли з однаковим рахунком 3:1 (проти Легії та Галатасарая). Потім розписали нульову нічию із Клужем. У четвертому спарингу обіграли дортмундську Боруссію 3:2. Гра в Загребі завершилась в нічию з рахунком 2:2.

 

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 21 года (21+) Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности