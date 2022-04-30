Благодійний матч Динамо Київ — Динамо Загреб відбувся за підтримки FAVBET

У четвер, 28 квітня, на стадіоні "Максимір" у Загребі в рамках європейського благодійного турне "Матч за Мир! Зупинимо Війну!" відбувся матч київського Динамо з чинним чемпіоном Хорватії – загребським Динамо з рахунком 2:2.

Міжнародна Entertainment компанія FAVBET, філіали якої знаходяться як в Києві, так і в Загребі, виразила підтримку команді та українцям. Кожен українець мав змогу відвідати матч безкоштовно. Додатково, FAVBET виділила 120 білетів на центральній трибуні для українських переселенців. Весь прибуток від квитків призначений для київського клубу, який перерахує кошти українським біженцям.

Для всіх вболівальників, які прийшли підтримати команду у цей непростий час, компанія підготувала футболки та прапори з українською символікою та лозунгом “Stop the War”. Після закінчення матчу команда “Динамо Київ” сфотографувалась з переселенцями та висловила їм підтримку.

Всі виручені кошти будуть відправлені на рахунок Міністерства соціальної політики для вирішення гуманітарних проблем через воєнну агресію Росії проти України.

Кияни провели вже п'ять благодійних матчів в рамках турне за мир. Перші два виграли з однаковим рахунком 3:1 (проти Легії та Галатасарая). Потім розписали нульову нічию із Клужем. У четвертому спарингу обіграли дортмундську Боруссію 3:2. Гра в Загребі завершилась в нічию з рахунком 2:2.