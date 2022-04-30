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Андрей ПАВЕЛКО: «Путевку на ЧМ-2022 нам не подарят»

Президент УАФ – о перспективах сборной Украины

  • 30.04.2022 08:43
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Андрей ПАВЕЛКО: «Путевку на ЧМ-2022 нам не подарят»
© УАФ. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что сборная Украины не получит прямую путевку на ЧМ-2022 в Катаре:

«Национальная, молодежная и женская сборные Украины, будут представлять Украину на международных турнирах. И хотя путевку на чемпионат мира 2022 года в Катаре нам не подарят – мы будем сражаться.

Все разговоры о том, что нам могут подарить путевку на чемпионат мира – это разговоры. С другой стороны, и я думаю, и Петраков считает, и Ярмоленко – мы даже не договариваясь сказали: «Нам никаких подарков не нужно, мы должны честно заслужить это право».

Источник — Суспильне спорт

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