Источник: еврокубковую квоту россии могут отдать Украине

В УЕФА изучают вариант, чтобы еврокубковую квоту россии передать Украине.
Ранее российские команды были дисквалифицированы из-за военной агрессии в Украине. Если дисквалификация будет продлена на следующий сезон, то останутся вакантными 5 еврокубковых мест.
Футбольный журналист Сергей Болотников рассказал подробности по следующему евросезону:
«Недавно Игорь Цыганык сказал, что было бы классно отдать Украине квоту россии в еврокубках. Я проверил эту информацию – это не только Цыганык с кем-то что-то обсуждал. Отдать Украине квоту россии на еврокубки – это реально один из вариантов на официальном уровне, который обсуждается с УЕФА от имени наших футбольных властей.
Но, как мне сказали, шансов не очень много, потому что между нами и россией есть еще Австрия. Если россию выбрасывают из еврокубков, то, по идее, квота россии должна достаться Австрии. Она может быть недовольна, могут быть какие-то разборки, еще россия может пойти в CAS, и так далее.
Пока в УЕФА не готовы к каким-либо резким шагам. Они еще сами не понимают, что делать с россиянами после дисквалификации из еврокубков и как делить их квоту».
Отметим, что между россией (8 место) и Украиной (12 место) в рейтинге УЕФА 2021 (по итогам которого определяется распределение путевок на евросезон 2022/23) находятся еще Бельгия, Австрия и Шотландия.
Таблица коэффициентов УЕФА 2021 (распределение путевок на сезон 2022/23)
Таблица коэффициентов УЕФА 2022 (распределение путевок на сезон 2023/24)
Распределение путевок в Лигу чемпионов в сезонах 2022/23 и 2023/24
Источник — YouTube
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