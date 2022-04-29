Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Шахтер выпустит коллекцию NFT на платформе Binance NFT

Все заработанные деньги пойдут на поддержку пострадавших от войны жителей Украины

  • 29.04.2022 23:55
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Шахтер выпустит коллекцию NFT на платформе Binance NFT
© ФК Шахтер

Аукцион начнется 7 мая и продлится неделю. Каждый из участников, предложивших самую высокую цену за NFT, получит одну из 9 футболок «Шахтера» с логотипом Football for Peace из лимитированной серии. На футболках оставят свои автографы игроки и тренеры «Шахтера».

Вдобавок к выставленным на аукцион лотам для покупки Binance NFT Marketplace также будут доступны 10 000 мистери-боксов (коробок с сюрпризом) по цене 10 BUSD (10 Байнанс-долларов) за каждую.

Доходы от аукциона и реализации мистера-боксов будут переданы в фонд Shakhtar Social и Благотворительный фонд Binance. Вырученные средства будут направлены на поддержку пострадавших от войны украинцев, нуждающихся в гуманитарной помощи.


Сергей Палкин, генеральный директор ФК «Шахтер»:
– Как один из популярнейших профессиональных футбольных клубов в Украине, ФК «Шахтер» на протяжении долгих лет получал много любви, теплых чувств и поддержки от наших местных болельщиков. Мы стремимся помочь украинскому обществу стать еще сильнее после этой войны. Наше партнерство с Binance поможет собрать средства на гуманитарные нужды Украины.

Хелен Хай, глава Binance NFT:
– Во время текущего кризиса в Украине цифровые активы, включая NFT, играют важную роль в оказании быстрой, эффективной и простой помощи нуждающимся. Тесно сотрудничая с ФК «Шахтер» и разместив их NFT-коллекцию на Binance NFT, мы надеемся, что вырученные средства позволят нам оказать гуманитарную поддержку как можно большему числу украинцев.

Binance NFT – одна из наиболее быстро растущих платформ, являющаяся торговой NFT-площадкой компании Binance, ведущей мировой экосистемы блокчейнов и провайдера криптовалютной инфраструктуры.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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