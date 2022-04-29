Анатолий НУРИЕВ: «Хотел бы вернуться в Украину»

Полузащитник «Колоса» Анатолий Нуриев недавно перешел в аренду в азербайджанский «Сумгайыт». Хавбек рассказал о своих планах на будущее:
«Все зависит от ситуации в Украине. Я бы хотел вернуться туда, если все будет хорошо. Надо думать. Подумываю остаться в Азербайджане».
Кроме «Колоса», Нуриев ранее выступал в Украине за «Минай» и «Сталь».
Источник — Azerisport.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.