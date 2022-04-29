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Милан отказывается пускать фанатов Фиорентины на матч на Сан-Сиро

В Серии А разгорелся скандал

  • 29.04.2022 21:48
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Милан отказывается пускать фанатов Фиорентины на матч на Сан-Сиро
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 1 мая «Милан» в 35-м туре Серии А дома примет «Фиорентину». Вокруг матча разгорелся серьезный скандал.

Дело в том, что «Милан» фактически не пускает фанатов «Фиорентины» на матч. Билеты на гостевой сектор на «Сан-Сиро» «россонери» продают для своих болельщиков.

В ответ на протесты «Фиорентины» представители «Милана» заявили, что такое решение продиктовано вопросами безопасности и общественного порядка. Фанатов «Фиорентины» призвали не приезжать на матч, потому что билеты для них продавать не будут ни в каком виде.

При этом никаких рекомендаций или указов от местных властей по поводу нежелательности появления фанатов «Фиорентины» на матче не было опубликовано.

Источник — Football-Italia

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