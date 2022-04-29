Милан отказывается пускать фанатов Фиорентины на матч на Сан-Сиро

В воскресенье, 1 мая «Милан» в 35-м туре Серии А дома примет «Фиорентину». Вокруг матча разгорелся серьезный скандал.

Дело в том, что «Милан» фактически не пускает фанатов «Фиорентины» на матч. Билеты на гостевой сектор на «Сан-Сиро» «россонери» продают для своих болельщиков.

В ответ на протесты «Фиорентины» представители «Милана» заявили, что такое решение продиктовано вопросами безопасности и общественного порядка. Фанатов «Фиорентины» призвали не приезжать на матч, потому что билеты для них продавать не будут ни в каком виде.

При этом никаких рекомендаций или указов от местных властей по поводу нежелательности появления фанатов «Фиорентины» на матче не было опубликовано.