Пока тренер воюет. Шериф Вернидуба стал чемпионом Молдовы

Пока главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб защищает Украину с оружием в руках, команда досрочно завоевала титул чемпионов Молдовы.
Титул «Шерифу» принесла победа 3:0 над «Динамо-Авто» в 26-м туре. Это 20-й чемпионский титул в истории «Шерифа».
В следующем сезоне команда сыграет в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Источник — Sport.ua
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