Игорь ЦЫГАНЫК: «Нельзя сказать про исчезнование всех украинских клубов»

Журналист Игорь Цыганык не готов сказать, что все украинские клубы обязательно прекратят существование из-за войны.

«Не могу сказать, что кто-то из клубов уже объявил о прекращении существования. Сейчас сложно сказать, когда завершится война. Много говорят, что буквально все клубы прекратят существование. Безусловно, ситуация тяжелая, но многие просто пойдут на уменьшение затрат. Клубы не перестанут существовать, но поменяют состав на молодежный, сократят расходы».

«Не вижу сейчас повальной истории об исчезновении команд. Все те, кто любил и вкладывал деньги в футбол до войны, любят и готовы вкладывать в него после войны. Но, условно, если они тратили 1 миллион долларов, то будут тратить 100 тысяч долларов. Но и так можно играть».

«Будет уменьшение амбиций. Говорить про абсолютное исчезновение всех клубов сейчас нельзя», - сказал Цыганык.

Сейчас нет информации, начнется ли сезон 2022/23 в украинском футболе. Все зависит от завершения войны.