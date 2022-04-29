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Источник: Металлист нацелен играть в УПЛ, если сезон начнется

Финансирование пока прекращаться не будет

  • 29.04.2022 19:32
  • 686 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Металлист нацелен играть в УПЛ, если сезон начнется
© metalist.ua

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Металлист» планирует выступать в новом сезоне УПЛ, если чемпионат 2022/23 начнется.

Ожидается, что вскоре будут официально зафиксированы результаты сезона Первой лиги, а «Металлист», являясь лидером, получит возможность выступать в УПЛ.

Если новый чемпионат в элитном дивизионе начнется, то харьковская команда готова принимать в нем участие.

Источник — Циганик LIVE

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    0665826283, 29.04.2022 20:12
    +2
    А шо ? ярославського уже "посадили " за вбивство?
    Ссылка
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