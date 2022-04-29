Источник: Металлист нацелен играть в УПЛ, если сезон начнется

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Металлист» планирует выступать в новом сезоне УПЛ, если чемпионат 2022/23 начнется.
Ожидается, что вскоре будут официально зафиксированы результаты сезона Первой лиги, а «Металлист», являясь лидером, получит возможность выступать в УПЛ.
Если новый чемпионат в элитном дивизионе начнется, то харьковская команда готова принимать в нем участие.
Источник — Циганик LIVE
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