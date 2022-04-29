Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Верю, что нет плохих наций. Хотим остановить войну»

Украинская теннисистка Катарина Завацкая объяснила, почему сейчас считает, что спорт и политика связаны, а также то, почему поддерживает отстранение спортсменов из рф и беларуси от Уимблдона и других турниров.

«Сейчас украинский народ страдает, защищая свою территорию, несмотря на полное разрушение инфраструктуры, физическое уничтожение мирных жителей, насилие над женщинами и детьми, экономические убытки... Украина еще и терпит постоянную угрозу использования Россией ядерного оружия. Поймите! Украина защищает всю Европу, возможно, весь мир!

Вы наверняка спросите: «как именно Украина защищает Европу и мир?»

Ответ прост: Украина могла просто сдаться и сделать все, что хочет Россия. Вот представьте, что Украина сделала это... Следующей целью агрессивной политики России может стать другая территория, например, Россия захотела присоединить к себе территорию Германии, Франции, других стран Европы или Азии. Вы скажете: «Это невозможно!». К сожалению, Россия придумает причины и мотивы, как это сделать возможным.

Поэтому эту войну не нужно сравнивать с какой-либо другой, это прямая угроза всему миру. И также хочется добавить. По моему мнению, политика сейчас очень связана со спортом, потому что с такой агрессивной политикой как в России, спорта может просто не существовать нигде.

Раньше я была солидарна с мнениями Симоны Халеп, Онс Жабер, WTA и многих из теннисного сообщества о том, что политика и спорт - разные вещи, и это не нужно смешивать. Однако реальность оказалась иной. Наша задача сегодня: побуждать россиян остановить агрессивную политику своего государства. Я верю в то, что не бывает плохих наций, есть – плохие люди, и утверждать, что ВСЕ россияне плохие – это ошибка, но они могут изменить политику своей страны своими усилиями, словом, гражданской позицией!

Почему мы поддерживаем все действия, в частности, решение Уимблдона относительно санкций против России? Только потому, что мы стремимся к окончанию этой бессмысленной и жестокой войны, применяя все возможные способы. Мы можем сделать это вместе! Россияне – вы можете это остановить, для чего вам быть обреченными жить в государстве с такой агрессивной политикой», - написала Завацкая.

