Леся ЦУРЕНКО: «Меня уже несколько лет не приглашают в сборную Украины»

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о проблемах, которые есть в сборной Украины. Ранее ряд теннисисток не сыграли за команду против сборной США, а саму Цуренко уже давно не вызывают на такие встречи.

«У нас очень классные девушки, никто не заслуживает такого отношения. Меня очень удивило интервью Евгения Зукина (вице-президент федерации тенниса), заявившего, что не только всех девушек звали, но и о том, что легко быть патриотом в Instagram. Я бы вообще хотела, чтобы он объяснил мне лично, например, что он имеет в виду. Я просто не понимаю, зачем это делать».

«Даже если внутри команды есть какие-то проблемы или небольшие конфликты, зачем их выносить на публику? Могу коротко сказать, что, действительно, уже несколько лет меня не приглашают в сборную. Насколько я знаю, что отношение ко мне всегда было хорошим, Евгений тоже говорил, что со мной нет никаких проблем», - сказала Цуренко.

За сборную из-за проблем со здоровьем не сыграли лидеры - Марта Костюк и Элина Свитолина.

«Что касается претензий к Марте Костюк, то у Марты была операция, ей удаляли зубы мудрости. У нее было квадратное лицо. У меня есть фотографии. Она в это время не могла не только играть - она выходить на улицу не могла. Там немного другой вопрос. Если бы общение с Мартой было немного на другом уровне, немного лучше, то, возможно, у нее была бы возможность эту операцию немного перенести во времени. Хотя и она так долго ее откладывала, эта проблема ей уже и так усложняла жизнь. Я сейчас реально не хочу много говорить. Просто скажу, что если у кого есть сомнения конкретно по поводу Марты, я могу показать вам ее фото в это время», - добавила Цуренко в интервью Xsport.