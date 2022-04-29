Людмила Киченок выиграла матч первого круга в Мадриде

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно начала выступления в рамках грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.
В первом круге парного разряде Люда в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии обыграла четвертую сеяную пару Алекса Гуарачи (Чили) / Андрея Клепач (Словения).
Мадрид. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Алекса Гуарачи / Андрея Клепач – 7:5, 1:6, 10-3
Далее по сетке победительницы встречи Питер / Циммерман – Мелихар / Перес.
Источник — Sport.ua
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