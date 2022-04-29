Сачко в трехчасовой битве проиграл путевку в полуфинал челленджера

Украинский теннисист Виталий Сачко (№243 ATP) завершил выступления в одиночном разряде грунтового челленджере в Остраве.
В поединке 1/4 финала украинец уступил Констану Лестьенну из Франции (№185 ATP).
Острава. 1/4 финала
Виталий Сачко (Украина) – Констан Лестьенн (Франция) – 5:7, 7:6(3), 5:7
Отметим, что в третьей партии Виталий проигрывал 0:3, взял пять геймов подряд, но инициативу на финальном отрезке перехватил соперник.
В парном разряде Сачко будет сражаться за путевку в финал.
Источник — Sport.ua
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