Завацкая будет сражаться за первый парный титул в карьере

Украинская теннисистка Катарина Завацкая продолжает побеждать в парном разряде 60-тысячника ITF в Загребе.
В полуфинале украинка в дуэте с Анастасией Детюк из Чехии переиграла словенок Нину Поточник и Веронику Эрьявец.
Загреб. Полуфинал парного разряда
Катарина Завацкая / Анастасия Детюк – Нина Поточник / Вероника Эрьявец – 7:5, 7:5
Соперницами Катарины и Анастасии в финале станут Лина Гёрческа из Северной Македонии и Ирина Хромачева.
Отметим, что Завацкая никогда не выигрывала парных титулов, даже во время юниорской карьеры.
Источник — Sport.ua
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