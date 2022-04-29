Завацкая будет сражаться за первый парный титул в карьере

Украинская теннисистка Катарина Завацкая продолжает побеждать в парном разряде 60-тысячника ITF в Загребе.



В полуфинале украинка в дуэте с Анастасией Детюк из Чехии переиграла словенок Нину Поточник и Веронику Эрьявец.



Загреб. Полуфинал парного разряда

Катарина Завацкая / Анастасия Детюк – Нина Поточник / Вероника Эрьявец – 7:5, 7:5



Соперницами Катарины и Анастасии в финале станут Лина Гёрческа из Северной Македонии и Ирина Хромачева.

Отметим, что Завацкая никогда не выигрывала парных титулов, даже во время юниорской карьеры.