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Завацкая будет сражаться за первый парный титул в карьере

Катарина пробилась в финал 60-тысячника ITF на турнире в Загребе

  • 29.04.2022 14:30
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Завацкая будет сражаться за первый парный титул в карьере
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая продолжает побеждать в парном разряде 60-тысячника ITF в Загребе.
 
В полуфинале украинка в дуэте с Анастасией Детюк из Чехии переиграла словенок Нину Поточник и Веронику Эрьявец. 
 
Загреб. Полуфинал парного разряда
Катарина Завацкая / Анастасия Детюк – Нина Поточник / Вероника Эрьявец – 7:5, 7:5
 
Соперницами Катарины и Анастасии в финале станут Лина Гёрческа из Северной Македонии и Ирина Хромачева.

Отметим, что Завацкая никогда не выигрывала парных титулов, даже во время юниорской карьеры.

Источник — Sport.ua

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