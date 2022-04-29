Виталий Сачко – Констан Лестьенн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 апреля украинский теннисист Виталий Сачко (№243 ATP) продолжит выступления в рамках грунтового челленджере а в Остраве.



В поединке 1/4 финала украинец встретится Констаном Лестьенном из Франции (№185 ATP). Время начала поединка – 12:00 по Киеву.



Ранее теннисисты между собой не играли.



В следующем раунде победитель встречи сразится против Зденека Коларжа (№137 ATP) или Эван Фюрнесса (№278 ATP).

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