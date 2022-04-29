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ПАВЕЛКО – о недопуске команд из рф в еврокубки: «Держу вопрос на контроле»

Теперь можно не переживать

  • 29.04.2022 11:30
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  • 1 комментарий
ПАВЕЛКО – о недопуске команд из рф в еврокубки: «Держу вопрос на контроле»
© УАФ. Андрей Павелко и Александер Чеферин

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о ситуации с допуском российских клубов в еврокубковые турниры сезона 2022/23.
 
Несмотря на отстранение, пока будущее российских команд в следующих сезонах остается неопределенным. Отстранение УЕФА и ФИФА бессрочно, то есть уже в следующем сезоне еврокубков российские команды могут снова допустить к участию.
 
«Я вам скажу так: каждый день говорю с Чефериным, с коллегами из УЕФА, именно этот вопрос держу на контроле. Уверен, что чуть позже вы услышите ответ – пару недель и этот вопрос будет обсуждаться официально», – сказал Павелко.
 
В июне сборная россии также должна была стартовать в новом розыгрыше Лиги наций. Однако из-за отстранения ее участия в этом турнире все еще под вопросом.

Источник — Суспильне спорт

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    ALKOSruLKA, 29.04.2022 12:02
    -1
    ...зараз повилазять "спортвнєпалітікі".... "нєвсєрусскієплахіє"
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