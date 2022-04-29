ПАВЕЛКО – о недопуске команд из рф в еврокубки: «Держу вопрос на контроле»

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о ситуации с допуском российских клубов в еврокубковые турниры сезона 2022/23.



Несмотря на отстранение, пока будущее российских команд в следующих сезонах остается неопределенным. Отстранение УЕФА и ФИФА бессрочно, то есть уже в следующем сезоне еврокубков российские команды могут снова допустить к участию.



«Я вам скажу так: каждый день говорю с Чефериным, с коллегами из УЕФА, именно этот вопрос держу на контроле. Уверен, что чуть позже вы услышите ответ – пару недель и этот вопрос будет обсуждаться официально», – сказал Павелко.



В июне сборная россии также должна была стартовать в новом розыгрыше Лиги наций. Однако из-за отстранения ее участия в этом турнире все еще под вопросом.