ПАВЕЛКО – о недопуске команд из рф в еврокубки: «Держу вопрос на контроле»

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о ситуации с допуском российских клубов в еврокубковые турниры сезона 2022/23.
Несмотря на отстранение, пока будущее российских команд в следующих сезонах остается неопределенным. Отстранение УЕФА и ФИФА бессрочно, то есть уже в следующем сезоне еврокубков российские команды могут снова допустить к участию.
«Я вам скажу так: каждый день говорю с Чефериным, с коллегами из УЕФА, именно этот вопрос держу на контроле. Уверен, что чуть позже вы услышите ответ – пару недель и этот вопрос будет обсуждаться официально», – сказал Павелко.
В июне сборная россии также должна была стартовать в новом розыгрыше Лиги наций. Однако из-за отстранения ее участия в этом турнире все еще под вопросом.
Источник — Суспильне спорт
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