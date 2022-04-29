Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Решение Уимблдона об отстранении россиян правильное»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала, что думает о решении организаторов Уимблдона отстранить от участия в соревнованиях теннисистов из россии и беларуси.



«Как бы я смогла играть против этих игроков на турнире, когда весь мир говорит о войне, которая ведется против Украины? Поэтому я думаю, что решение, которое они принимают, правильное. Другие наши игроки тоже его поддерживают.



Что касается позиции ATP и WTA о возможном снятии очков, думаю, что этот момент не связан с тем, что они приняли против игроков из россии и беларуси. Конечно, если они снимут очки, многие игроки очень разозлятся», – сказала Ястремская.

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