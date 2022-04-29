Стало известно, почему Цыганков не играл в последних матчах Динамо

Лидер киевского «Динамо» Виктор Цыганков пропускает благотворительные матчи из-за незначительного повреждения.



О характере травмы не сообщается.



Отметим, что Цыганков просидел в запасе весь матч против «Боруссии» Дортмунд, а на игру с «Динамо» Загреб не попал даже в заявку.



Четвертого мая подопечные Луческу сыграют очередной благотворительный поединок – соперником станет швейцарский «Базель».