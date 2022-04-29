Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Мирон МАРКЕВИЧ: «Последняя хорошая команда у Динамо была в 1998 году»

Известный тренер недоволен результатами киевского клуба на евроарене

  • 29.04.2022 10:26
  • 737 просмотров
  • 4 комментария
Мирон МАРКЕВИЧ: «Последняя хорошая команда у Динамо была в 1998 году»
© ФК Днепр. Мирон Маркевич

Бывший тренер «Металлиста», «Днепра» и национальной сборной Украины Мирон Маркевич снова раскритиковал «Динамо» и Мирчу Луческу.
 
«Слова Луческу о нецелесообразности дисквалификации российских спортсменов? Он не имел права этого говорить. Ты хороший тренер, вот и работай, тренируй. Почему ты начинаешь рассказывать правильно или неправильно сделано?
 
Команда мучается, ну я как тренер понимаю. Ну проиграли 1:0 «Барселоне», и все радуются. Когда-то «Динамо» четыре забивало «Барселоне». Это было действительно киевское «Динамо», которое выигрывало кубки, играло в полуфинале ЛЧ. Это было «Динамо». То, что мы сейчас видим на поле – ну, поверьте... Еще раз говорю, что не хочу оскорблять футболистов. Может, есть 4 человека, которые что-то представляют. Те, кто понимает футбол, видят, что это не то, что должно быть в киевском «Динамо».
 
«Динамо» должно быть серьезным клубом. Последняя хорошая команда была в 1998 году. Позже – провал полон, это все понимают. Ну, там где-то выиграли, какой-то чемпионат, какой-то Кубок, но в Европе – одни провалы. «Динамо» должно быть «Динамо», - рассказал Маркевич.

Источник — FootballHub

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Mika Moroz, 29.04.2022 10:58
    +2
    Заебал , чесслово. У нас чемпионата считай не будет , а он как по инерции набрасывает на вентилятор.
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 29.04.2022 10:42
    +2
    Эта говорящая голова даже не знает, что Динамо в сезоне 1999-2000 играло во втором групповом этапе ЛЧ в группе с Реалом и Баварией. Для выхода из нее не хватило одного очка. Да и полуфинал кубка УЕФА вспоминать ему почему-то не хочется. Видимо рыжий хозяин не разрешает
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 29.04.2022 10:39
    +2
    Это рассказывает неудачник, который, как тренер, ни одного трофея в жизни не выиграл и теперь сидит в федерации на должности пропагандиста за 400тысяч в месяц
    Ссылка
    online
    Rolan Stkomarovskiy, 29.04.2022 10:33 (изменен)
    +1
    Команда 1998 года - это та же самая команда, которая была в 1996 году. Единственное отличие в этих двух командах - это тренер Лобановский.
    Самые большие достижения и победы Динамо, связаны с двумя людьми - Масловым и Лобановским.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 21 года (21+) Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности