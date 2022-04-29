Мирон МАРКЕВИЧ: «Последняя хорошая команда у Динамо была в 1998 году»

Бывший тренер «Металлиста», «Днепра» и национальной сборной Украины Мирон Маркевич снова раскритиковал «Динамо» и Мирчу Луческу.



«Слова Луческу о нецелесообразности дисквалификации российских спортсменов? Он не имел права этого говорить. Ты хороший тренер, вот и работай, тренируй. Почему ты начинаешь рассказывать правильно или неправильно сделано?



Команда мучается, ну я как тренер понимаю. Ну проиграли 1:0 «Барселоне», и все радуются. Когда-то «Динамо» четыре забивало «Барселоне». Это было действительно киевское «Динамо», которое выигрывало кубки, играло в полуфинале ЛЧ. Это было «Динамо». То, что мы сейчас видим на поле – ну, поверьте... Еще раз говорю, что не хочу оскорблять футболистов. Может, есть 4 человека, которые что-то представляют. Те, кто понимает футбол, видят, что это не то, что должно быть в киевском «Динамо».



«Динамо» должно быть серьезным клубом. Последняя хорошая команда была в 1998 году. Позже – провал полон, это все понимают. Ну, там где-то выиграли, какой-то чемпионат, какой-то Кубок, но в Европе – одни провалы. «Динамо» должно быть «Динамо», - рассказал Маркевич.