Президент Вереса: «Возможно, начнем новый сезон на западе Украины»

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о решении досрочно завершить сезон УПЛ.



«Участвовал в заседании представителей клубов Украинской Премьер-лиги в Ужгороде. Там приняли решение, которое поддержали единогласно, что по состоянию на 24 февраля чемпионат завершен.



Приняли решение не вручать медали. Соответственно, «Верес» занял 9-е место турнирной таблицы. То есть мы в десятке самых лучших! Теперь вопрос – как и где начать следующий чемпионат.



Возможно, будет рассматриваться вариант начать его на западе Украины, где есть стадионы в Луцке, Львове, Тернополе, Ужгороде. Как вариант, можно рассматривать и Ровно, потому что согласно графику завершить работы можно уже в этом году (речь идет о первой очереди). Для этого необходима свобода руководства города, государства, президента УАФ. Потому что это логичное, правильное и рациональное решение», – рассказал Надеин.