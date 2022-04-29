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Президент Вереса: «Возможно, начнем новый сезон на западе Украины»

Иван Надеин – о решении досрочно завершить сезон

  • 29.04.2022 10:06
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Президент Вереса: «Возможно, начнем новый сезон на западе Украины»
© НК Верес. Иван Надеин

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о решении досрочно завершить сезон УПЛ.
 
«Участвовал в заседании представителей клубов Украинской Премьер-лиги в Ужгороде. Там приняли решение, которое поддержали единогласно, что по состоянию на 24 февраля чемпионат завершен.
 
Приняли решение не вручать медали. Соответственно, «Верес» занял 9-е место турнирной таблицы. То есть мы в десятке самых лучших! Теперь вопрос – как и где начать следующий чемпионат.
 
Возможно, будет рассматриваться вариант начать его на западе Украины, где есть стадионы в Луцке, Львове, Тернополе, Ужгороде. Как вариант, можно рассматривать и Ровно, потому что согласно графику завершить работы можно уже в этом году (речь идет о первой очереди). Для этого необходима свобода руководства города, государства, президента УАФ. Потому что это логичное, правильное и рациональное решение», – рассказал Надеин.

Источник — ФК Верес

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