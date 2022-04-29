Ангелина Калинина – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№37 WTA) начнет борьбу на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде
В первом круге основы украинка сразится против Слоан Стивенс из США (№43 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Фрухвиртова – Канепи. Ориентировочное время начала поединка – 16:30 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, выиграла американка.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Айлы Томлянович (№38 WTA) или Гарбинье Мугурусы (№9 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.