Ангелина Калинина – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№37 WTA) начнет борьбу на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде



В первом круге основы украинка сразится против Слоан Стивенс из США (№43 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Фрухвиртова – Канепи. Ориентировочное время начала поединка – 16:30 по Киеву.



Ранее девушки играли один раз, выиграла американка.



В следующем раунде победительница встречи сыграет против Айлы Томлянович (№38 WTA) или Гарбинье Мугурусы (№9 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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