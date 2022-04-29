Защитник Динамо вошел в топ-30 лучших молодых футболистов мира

Авторитетный американский спортивный телеканал ESPN составил рейтинг топ-39 лучших футболистов планеты, которым еще не исполнилось 21 год.



На 27-й строчке этого списка оказался защитник киевского Динамо и сборной Украины Илья Забарный.



«Центральный защитник не пропустил ни одной минуты впечатляющего приключения сборной Украины на Евро-2020. С тех пор Забарный приобрел поденный опыт на групповом этапе Лиги чемпионов и был связан с переходов в топ-клубы до того, как россия вторглась в Украину.



Сильные стороны: Забарный — удивительно зрелый центральный защитник, который любит руководить, организовывать и направлять четверку беков. Хотя он и не очень быстр, его умение сыграть на своих сильных качествах позволяет Илье справляться с опасностями. Он хорош в воздухе, выходит победителем в 65% своих воздушных дуэлей и может вернуть мяч команде при помощи удачного подката.



Что может улучшить: несмотря на все хорошие характеристики, ему есть, куда расти. Он испытывает сложности во владении мячом, когда сталкивается с интенсивно прессингующим соперником», – сказано в характеристике от американских журналистов.

В первой пятерке оказались Эрлинг Холанд («Боруссия Д»), Педри («Барселона»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Боруссия Д») и Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»).