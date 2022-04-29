Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Защитник Динамо вошел в топ-30 лучших молодых футболистов мира

19-летний Илья Забарный оказался в хорошей компании

  • 29.04.2022 08:52
  • 581 просмотр
  • 0 комментариев
Защитник Динамо вошел в топ-30 лучших молодых футболистов мира
© УАФ

Авторитетный американский спортивный телеканал ESPN составил рейтинг топ-39 лучших футболистов планеты, которым еще не исполнилось 21 год.
 
На 27-й строчке этого списка оказался защитник киевского Динамо и сборной Украины Илья Забарный.
 
«Центральный защитник не пропустил ни одной минуты впечатляющего приключения сборной Украины на Евро-2020. С тех пор Забарный приобрел поденный опыт на групповом этапе Лиги чемпионов и был связан с переходов в топ-клубы до того, как россия вторглась в Украину.
 
Сильные стороны: Забарный — удивительно зрелый центральный защитник, который любит руководить, организовывать и направлять четверку беков. Хотя он и не очень быстр, его умение сыграть на своих сильных качествах позволяет Илье справляться с опасностями. Он хорош в воздухе, выходит победителем в 65% своих воздушных дуэлей и может вернуть мяч команде при помощи удачного подката.
 
Что может улучшить: несмотря на все хорошие характеристики, ему есть, куда расти. Он испытывает сложности во владении мячом, когда сталкивается с интенсивно прессингующим соперником», – сказано в характеристике от американских журналистов.

В первой пятерке оказались Эрлинг Холанд («Боруссия Д»), Педри («Барселона»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Боруссия Д») и Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»).

Источник — ESPN

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 21 года (21+) Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности