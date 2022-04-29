Марта Костюк – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 апреля украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) начнет борьбу на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде



В первом круге основы украинка сразится против Клары Таусон из Дании (№41 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Бондар – Касаткина. Ориентировочное время начала поединка – 13:30 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сыграет против Эммы Радукану (№11 WTA) или Терезы Мартинцовой (№49 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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