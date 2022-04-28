ФОТО. Известные украинские комментаторы служат в ВСУ

Известные украинские футбольные комментаторы Денис Босянок и Вадим Скичко сейчас защищают Украину в лавах ВСУ. Их совместное фото выложил известный блогер Роман Бебех:
«Топовые комментаторы в ВСУ! Вадим Скичко (Мегого) и Денис Босянок (Спорт 1). Два разных поколения встретились в войсках ради одной цели!», - написал Бебех.
Источник — Facebook
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.