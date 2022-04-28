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ФОТО. Известные украинские комментаторы служат в ВСУ

Денис Босянок и Вадим Скичко защищают страну

  • 28.04.2022 21:44
  • 2480 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Известные украинские комментаторы служат в ВСУ
© ТаТоТаке. Денис Босянок

Известные украинские футбольные комментаторы Денис Босянок и Вадим Скичко сейчас защищают Украину в лавах ВСУ. Их совместное фото выложил известный блогер Роман Бебех:

«Топовые комментаторы в ВСУ! Вадим Скичко (Мегого) и Денис Босянок (Спорт 1). Два разных поколения встретились в войсках ради одной цели!», - написал Бебех.

Источник — Facebook

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Hg, 28.04.2022 22:13
    0
    grifon., 28.04.2022 21:59
    а ти?
    а ти?
    Ссылка
    online
    grifon., 28.04.2022 21:59
    -1
    а ти?
    Ссылка
    online
    Leo Leo, 28.04.2022 21:57
    -2
    Цыганенок с Мацко не?
    Ссылка
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