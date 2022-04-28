Роман ЯРЕМЧУК: «У нас сейчас один клуб - сборная. Хотим порадовать Украину»

Форвард «Бенфики» Роман Яремчук надеется, что сборной Украины удастся пробиться на чемпионат мира-2022, чтобы хоть немного поднять настроение болельщикам.
«Александр Петраков постоянно с нами связывается, держит руку на пульсе, как говорится. Для него эта ситуация очень важна. У нас сейчас один клуб – это сборная, и мы должны порадовать наших людей».
«Сейчас действительно самое сложное время для украинцев. Надо всем объединиться и выжать максимум из этих матчей», – сказал Яремчук.
1 июня Украина сыграет против Шотландии в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.