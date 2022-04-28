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Роман ЯРЕМЧУК: «У нас сейчас один клуб - сборная. Хотим порадовать Украину»

Команда может пробиться на ЧМ-2022

  • 28.04.2022 23:05
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Роман ЯРЕМЧУК: «У нас сейчас один клуб - сборная. Хотим порадовать Украину»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Бенфики» Роман Яремчук надеется, что сборной Украины удастся пробиться на чемпионат мира-2022, чтобы хоть немного поднять настроение болельщикам.

«Александр Петраков постоянно с нами связывается, держит руку на пульсе, как говорится. Для него эта ситуация очень важна. У нас сейчас один клуб – это сборная, и мы должны порадовать наших людей».

«Сейчас действительно самое сложное время для украинцев. Надо всем объединиться и выжать максимум из этих матчей», – сказал Яремчук.

1 июня Украина сыграет против Шотландии в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022.

Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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    DidOk, 28.04.2022 23:09
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